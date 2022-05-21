Канчельскис: возвращение «Торпедо» в РПЛ — историческое событие

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на выход «Торпедо» в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Возвращение «Торпедо» — историческое событие. Наконец на Автозаводской появится большой футбол! Хорошая ли замена «Арсеналу» из Тулы? Не сравнивайте. «Торпедо» — это бренд и имя. Они всю жизнь играли в высшей лиге», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

«Торпедо» в 38-м туре ФНЛ вничью сыграло с «Кубанью» (Краснодар). Встреча завершилась со счётом 2:2. Таким образом, «Торпедо» (75 очков) заняло первое место в турнирной таблице ФНЛ и напрямую вышло в РПЛ.

Первой вылетевшей из элитного дивизиона командой стал тульский «Арсенал».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» и «СКА-Хабаровск» попали в зону стыковых матчей ФНЛ.