Гончаренко — о бойкоте матчей ЦСКА: без фанатов уровень децибелов сильно упадёт

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Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал новость о бойкоте фанатов армейского клуба матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).
Гончаренко — о бойкоте матчей ЦСКА: без фанатов уровень децибелов сильно упадёт
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Без фанатов уровень децибелов сильно упадёт. В такое время важно, чтобы на стадионе было как можно больше людей. Нужно искать компромисс в вопросе Fan ID, чтобы фанаты были на стадионе. Они неотъемлемая часть футбола. Я даже не представляю, как можно выйти на скамейку ЦСКА и не видеть фанатскую группировку, проводить матч без них», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».

Он подчеркнул, что в нынешние времена важны заполненные стадионы.

Активные фанаты ЦСКА объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за Fan ID.

В московском ЦСКА дали понять, что расстроены уходом активной части болельщиков.

Ранее сообщалось, что болельщики московского «Динамо» приняли решение прекратить посещать матчи РПЛ из-за введения Fan ID.

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