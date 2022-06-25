Гончаренко — о бойкоте матчей ЦСКА: без фанатов уровень децибелов сильно упадёт
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«Без фанатов уровень децибелов сильно упадёт. В такое время важно, чтобы на стадионе было как можно больше людей. Нужно искать компромисс в вопросе Fan ID, чтобы фанаты были на стадионе. Они неотъемлемая часть футбола. Я даже не представляю, как можно выйти на скамейку ЦСКА и не видеть фанатскую группировку, проводить матч без них», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».
Он подчеркнул, что в нынешние времена важны заполненные стадионы.
Активные фанаты ЦСКА объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за Fan ID.
В московском ЦСКА дали понять, что расстроены уходом активной части болельщиков.
Ранее сообщалось, что болельщики московского «Динамо» приняли решение прекратить посещать матчи РПЛ из-за введения Fan ID.