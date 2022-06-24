Гребнев: в определённый момент Волков застоялся

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев предположил, что проблемы Дениса Гольцова могут быть обусловлены нежеланием выходить из зоны комфорта, с такими проблемами ранее столкнулся Александр Волков.

«Возможно, Гольцову стоит внести некоторые изменения в тренировочный процесс: добавить дополнительных спарринг-партнёров, поехать в другой зал. Насколько я знаю, Денис уже долгое время занимается в одной команде в Санкт-Петербурге. По сути, ситуация может быть сродни той, в которой оказался Александр Волков. В определённый момент он застоялся — тренировался только в «Стреле», с одними и теми же людьми. Да, у него огромный опыт выступлений в крупнейших промоушенах, звание чемпиона Bellator. Но мне кажется, у таких людей иногда возникает чувство, что они всё уже знают, поэтому могут работать, где и с кем им комфортно. И в этот момент рост останавливается», — заявил Гребнев RT.

Ранее Гребнев выразил мнение, что Гольцов является одним из сильнейших российских тяжеловесов на данный момент и претендентом на победу в Гран-при PFL.