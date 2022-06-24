Боец AMC Fight Night Гребнев: Гольцов не затерялся бы в UFC

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев выразил мнение, что Денис Гольцов на данный момент является одним из сильнейших российских тяжеловесов и претендентом на победу в Гран-при PFL.

«На мой взгляд, Гольцов — топовый боец мирового уровня. Он борется, хорошо чувствует дистанцию, здорово бьёт. Считаю, что если бы он попал в UFC, то, может, и не стал бы там чемпионом, но не затерялся бы. По сути, он обладает всем необходимым для победы в Гран-при PFL, но, возможно, мешают какие-то психологические моменты. Вспомните его поражения. В плане навыков он не уступал ни Али Исаеву, ни Мухумату Вахаеву, но что-то помешало ему добиться успеха», — сказал Гребнев в беседе с RT.

При этом он назвал Гольцова фаворитом поединка с Морисом Грином, несмотря на то что имя нового соперника россиянин узнал за несколько дней до турнира, а изначально должен был биться с Сэмом Кеем из Тонги.

«Грин не сильно преуспел в UFC. Да, победил Джуниора Альбини, но потом проигрывал Сергею Павловичу, Алексею Олейнику. Это высокий боец с длинными рычагами, который может работать на дистанции, но не имеет достойных навыков в борьбе и грэпплинге. На мой взгляд, американец может доставить проблемы любому сопернику, но только если тот не будет навязывать борьбу. В противном случае ему будет очень непросто, ведь защита в партере и у сетки у него хромает. Поэтому лично я считаю Гольцова фаворитом поединка. Мне кажется, ему не стоит что-то выдумывать, а (нужно. — RT) придерживаться того плана, который помогал брать верх над Морисом его предыдущим противникам. У Дениса есть всё для этого», — отметил боец AMC Fight Nights.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном решении Хабиба Нурмагомедова возобновить профессиональную карьеру ради боя с Исраэлем Адесаньей.