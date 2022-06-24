В «Торпедо» обозначали задачи в РПЛ

Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский рассказал о бюджете и задаче клуба на сезон-2022/23.

«У нас была сумма порядка 400 миллионов рублей. На РПЛ будет около 1,4 миллиарда — на один миллиард больше. Наша задача на сезон с учетом имеющегося бюджета — избежать стыковых матчей и закрепиться в РПЛ», — цитирует Менжинского «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что задачей максимум будет являться попадание в верхнюю часть турнирной таблицы.

Клуб по итогам сезона-2021/22 вышел в элитный дивизион чемпионата России напрямую и на общем собрании клубов РПЛ был принят в лигу.

Ранее полузащитник «Торпедо» Султонов стал лучшим игроком ФНЛ