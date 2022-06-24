В «Торпедо» обозначали задачи в РПЛ
- РИА Новости
«У нас была сумма порядка 400 миллионов рублей. На РПЛ будет около 1,4 миллиарда — на один миллиард больше. Наша задача на сезон с учетом имеющегося бюджета — избежать стыковых матчей и закрепиться в РПЛ», — цитирует Менжинского «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что задачей максимум будет являться попадание в верхнюю часть турнирной таблицы.
Клуб по итогам сезона-2021/22 вышел в элитный дивизион чемпионата России напрямую и на общем собрании клубов РПЛ был принят в лигу.
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