В «Торпедо» обозначали задачи в РПЛ

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Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский рассказал о бюджете и задаче клуба на сезон-2022/23.
В «Торпедо» обозначали задачи в РПЛ
  • РИА Новости

«У нас была сумма порядка 400 миллионов рублей. На РПЛ будет около 1,4 миллиарда — на один миллиард больше. Наша задача на сезон с учетом имеющегося бюджета — избежать стыковых матчей и закрепиться в РПЛ», — цитирует Менжинского «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что задачей максимум будет являться попадание в верхнюю часть турнирной таблицы.

Клуб по итогам сезона-2021/22 вышел в элитный дивизион чемпионата России напрямую и на общем собрании клубов РПЛ был принят в лигу.

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