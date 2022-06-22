Полузащитник «Торпедо» Султонов стал лучшим игроком ФНЛ

Футбольная национальная лига назвала лучшего игрока по итогам сезона-2021/22.

Полузащитник московского «Торпедо» Мухаммад Султонов признан лучшим игроком прошедшего сезона, сообщает пресс-служба ФНЛ.

Султонов в 30 матчах забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Хавбек занял четвёртое место в списке лучших бомбардиров сезона.

«Торпедо» заняло первое место в ФНЛ и пробилось в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее сообщалось, что «Торпедо» начнёт проводить домашние матчи РПЛ на стадионе «Лужники» в сентябре.