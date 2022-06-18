«Торпедо» начнёт проводить домашние матчи РПЛ на стадионе «Лужники» в сентябре

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В «Торпедо» сообщили, когда московский клуб сможет начать проводить домашние матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23 в Лужниках.
«Торпедо» начнёт проводить домашние матчи РПЛ на стадионе «Лужники» в сентябре
  • РИА Новости

«На этот сезон наш клуб заявил два стадиона: основная арена — «Лужники», резервная — «Арена Химки». Планируется, что первые домашние матчи сезона-2022/23 «Торпедо» проведёт в Подмосковье, а затем, ориентировочно в середине сентября, переедет в столицу на Большую спортивную арену», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Клуб по итогам сезона-2021/22 вышел в элитный дивизион чемпионата России напрямую и на общем собрании клубов РПЛ был принят в лигу. 

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов может продолжить карьеру в «Торпедо».

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