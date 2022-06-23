В СБР сообщили, кто избран в исполнительный комитет союза

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В исполнительный комитет Союза биатлонистов России (СБР) вошли четыре человека плюс президент.
В СБР сообщили, кто избран в исполнительный комитет союза
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте организации, порог в 29 голосов (50% + 2) преодолели двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий, которая набрала 34 голоса, Иван Мелихов (33), а также Евгений Редькин (35) и Максим Чудов (32).

Президенту СБР Виктору Майгурову не хватило одного голоса для победы на выборах главы союза. У вице-президента организации Алексея Нуждова 18 голосов.

Ранее Майгуров прокомментировал жалобу на него в прокуратуру со стороны организации.

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