В СБР сообщили, кто избран в исполнительный комитет союза
- РИА Новости
Как сообщается на официальном сайте организации, порог в 29 голосов (50% + 2) преодолели двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий, которая набрала 34 голоса, Иван Мелихов (33), а также Евгений Редькин (35) и Максим Чудов (32).
Президенту СБР Виктору Майгурову не хватило одного голоса для победы на выборах главы союза. У вице-президента организации Алексея Нуждова 18 голосов.
Ранее Майгуров прокомментировал жалобу на него в прокуратуру со стороны организации.