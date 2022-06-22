Президент РПЛ Хачатурянц высказался о ситуации со стадионом «Факела»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался о ситуации с домашним стадионом воронежского «Факела».

«Вопрос со стадионом находится лично на контроле у губернатора. Я с ним разговаривал лично. Он мне пообещал, что в установленные сроки всё будет сделано достойно. Александр Гусев является известным управленцем», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Глава РПЛ выразил уверенность, что к старту чемпионата сезона-2022/23 арена будет отремонтирована.

16 июня на общем собрании клубов РПЛ постановили принять в состав участников воронежский «Факел». По итогам сезона-2021/22 он вышел в элитный дивизион чемпионата России напрямую.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов назначен на пост старшего селекционера «Факела».