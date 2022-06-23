Россияне выступят в командном чемпионате мира по настольному теннису

Россияне предварительно вошли в число участников командного чемпионата мира по настольному теннису.

ЧМ-2022 пройдёт в китайском Чэнду с 30 сентября по 9 октября, сообщает пресс-служба соревнований.

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) в марте после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) отстранила россиян от соревнований под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы по настольному теннису в парном разряде россиянин Максим Гребнев с конца августа начнёт выступать в чемпионате Германии за клуб «Ульм».