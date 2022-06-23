Россияне выступят в командном чемпионате мира по настольному теннису

Короткая ссылка
Россияне предварительно вошли в число участников командного чемпионата мира по настольному теннису.
Россияне выступят в командном чемпионате мира по настольному теннису
  • Gettyimages.ru

ЧМ-2022 пройдёт в китайском Чэнду с 30 сентября по 9 октября, сообщает пресс-служба соревнований.

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) в марте после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) отстранила россиян от соревнований под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы по настольному теннису в парном разряде россиянин Максим Гребнев с конца августа начнёт выступать в чемпионате Германии за клуб «Ульм».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить