Чемпион Европы по настольному теннису Гребнев перешёл в немецкий «Ульм»

Чемпион Европы по настольному теннису в парном разряде россиянин Максим Гребнев сообщил, что с конца августа начнёт выступать в чемпионате Германии за клуб «Ульм».

«Я перехожу в «Ульм», где Дима Мазунов, Лёва Кацман и Вова Сидоренко. В Бундеслиге мы начнём играть в конце августа», — цитирует Гребнева ТАСС.

По его словам, на возможности выступления российских теннисистов в Германии санкции никак не отражаются. Однако на международных соревнованиях под эгидой международной и европейских федераций спортсменам из России до сих пор играть не разрешают.

20-летний атлет из Ленинградской области на турнире сильнейших теннисистов России «Топ-16» в Москве в июне занял пятое место. В сезоне-2021/22 Гребнев выступал за немецкий клуб TSV Bad Konigshafen.

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