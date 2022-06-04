Чемпион Европы по настольному теннису Гребнев перешёл в немецкий «Ульм»

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Чемпион Европы по настольному теннису в парном разряде россиянин Максим Гребнев сообщил, что с конца августа начнёт выступать в чемпионате Германии за клуб «Ульм».
Чемпион Европы по настольному теннису Гребнев перешёл в немецкий «Ульм»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Я перехожу в «Ульм», где Дима Мазунов, Лёва Кацман и Вова Сидоренко. В Бундеслиге мы начнём играть в конце августа», — цитирует Гребнева ТАСС.

По его словам, на возможности выступления российских теннисистов в Германии санкции никак не отражаются. Однако на международных соревнованиях под эгидой международной и европейских федераций спортсменам из России до сих пор играть не разрешают.

20-летний атлет из Ленинградской области на турнире сильнейших теннисистов России «Топ-16» в Москве в июне занял пятое место. В сезоне-2021/22 Гребнев выступал за немецкий клуб TSV Bad Konigshafen.

Ранее юрист рассказал, как Россия оспорила отстранение от Лиги чемпионов по настольному теннису.

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