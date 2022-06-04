Чемпион Европы по настольному теннису Гребнев перешёл в немецкий «Ульм»
- РИА Новости
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«Я перехожу в «Ульм», где Дима Мазунов, Лёва Кацман и Вова Сидоренко. В Бундеслиге мы начнём играть в конце августа», — цитирует Гребнева ТАСС.
По его словам, на возможности выступления российских теннисистов в Германии санкции никак не отражаются. Однако на международных соревнованиях под эгидой международной и европейских федераций спортсменам из России до сих пор играть не разрешают.
20-летний атлет из Ленинградской области на турнире сильнейших теннисистов России «Топ-16» в Москве в июне занял пятое место. В сезоне-2021/22 Гребнев выступал за немецкий клуб TSV Bad Konigshafen.
Ранее юрист рассказал, как Россия оспорила отстранение от Лиги чемпионов по настольному теннису.