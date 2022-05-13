Юрист рассказал, как Россия оспорила отстранение от Лиги чемпионов в настольном теннисе

Юрист Иван Быковский, представляющий компанию SILA International, рассказал, каким образом удалось оспорить отстранение российских спортсменов от Лиги чемпионов в настольном теннисе.

«От имени Федерации настольного тенниса России наша юридическая фирма подала апелляционную жалобу на это решение, ссылаясь на то, что никаких законных оснований на такое отстранение нет», — цитирует Быковского «Чемпионат».

По его словам, формулировка «неприглашение спортсменов» не подразумевает санкции, хотя последствия более суровые, чем в случае приостановки членства федерации в организации. Он также подчеркнул, что, когда права федерации в организации приостановлены, участие спортсменов в соревнованиях допускается в нейтральном статусе.

«Мы аргументировали тем, что регламентирующие документы ETTU такую санкцию не предусматривают. В решении апелляционной инстанции есть фраза о том, что, по мнению её членов, отстранение российских команд в данном случае является дискриминационным», — заключил Быковский.

3 марта исполком Европейского союза настольного тенниса (ETTU) отстранил «Факел-Газпром» и УГМК от участия в европейской Лиге чемпионов сезона-2021/22. Команды должны были сыграть между собой в полуфинале, а победителем соревнований в итоге стала немецкая «Боруссия». Тем не менее апелляционная комиссия признала решение дискриминационным.

Ранее ETTU прокомментировал решение апелляционной комиссии, которая признала решение восстановить российские клубы.