Европейский союз настольного тенниса: российские спортсмены должны доиграть матчи ЛЧ

Европейский союз настольного тенниса (ETTU) прокомментировал решение апелляционной комиссии, которая признала решение восстановить российские клубы «Факел-Газпром» и УГМК в Лиге чемпионов сезона-2021/22.

«Апелляционная комиссия решила, что решение исполнительного комитета отстранить российские клубы недействительно, как и все последующие решения. Это означает, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов должны быть сыграны», — приводит слова пресс-службы ETTU «Матч ТВ».

3 марта исполком ETTU отстранил «Факел-Газпром» и УГМК от участия в европейской Лиге чемпионов сезона-2021/22. Команды должны были сыграть между собой в полуфинале, а победителем соревнований в итоге стала немецкая «Боруссия». Тем не менее апелляционная комиссия признала решение дискриминационным.

Ранее сообщалось, что сборные России и Белоруссии по настольному теннису отстранены от соревнований по решению Международной федерации настольного тенниса (ITTF).