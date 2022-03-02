Федерация настольного тенниса отстранила россиян от соревнований

Сборные России и Белоруссии по настольному теннису отстранены от соревнований по решению Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Согласно официальному заявлению, ITTF последовала рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). В связи с этим российские и белорусские спортсмены не будут допущены до соревнований под эгидой ITTF до дальнейшего уведомления.

Напомним, что МОК не рекомендует допускать российских спортсменов к соревнованиям из-за политической обстановки. Многие международные федерации также запретили российским спортсменам выступать под своим флагом и с государственным гимном.

Ранее президент Союза ММА России Габдуллин отреагировал на санкции IMMAF.