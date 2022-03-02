Президент Союза ММА России Габдуллин отреагировал на санкции IMMAF

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин отреагировал на решение Совета Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) приостановить членство России.

«Очевидно, что спорт превратился в политический инструмент. Давно попран принцип — спорт вне политики. Наши бойцы являются не просто лучшими, они задают планку ММА в мире», — цитирует Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.

Он также отметил, что российские бойцы занимали первое общекомандное место на чемпионатах мира и Европы, но теперь они лишены продемонстрировать своё превосходство.

Ранее Хрюнов назвал дискриминацией исключение российских боксёров из рейтингов WBA.