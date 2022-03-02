Президент Союза ММА России Габдуллин отреагировал на санкции IMMAF
- Gettyimages.ru
«Очевидно, что спорт превратился в политический инструмент. Давно попран принцип — спорт вне политики. Наши бойцы являются не просто лучшими, они задают планку ММА в мире», — цитирует Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.
Он также отметил, что российские бойцы занимали первое общекомандное место на чемпионатах мира и Европы, но теперь они лишены продемонстрировать своё превосходство.
Ранее Хрюнов назвал дискриминацией исключение российских боксёров из рейтингов WBA.