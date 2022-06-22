Агент Бикфалви: Эрик воспользуется опцией ФИФА, если позвонят из «Реала»
- РИА Новости
«Бикфалви нравится жить в России и играть за «Урал». Он не собирается пользоваться правилом ФИФА и приостанавливать контракт. Он сделает это, если мы получим звонок из мадридского «Реала», — цитирует агента «РБ Спорт».
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.
В РФС выразили несогласие с решением ФИФА.
Ранее футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, какие финансовые лазейки будут использовать российские клубы после решения ФИФА в отношении отечественных легионеров.