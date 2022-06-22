Агент Бикфалви: Эрик воспользуется опцией ФИФА, если позвонят из «Реала»

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Агент нападающего «Урала» Эрика Бикфалви Даниэль Драгош высказался о будущем своего клиента.
Агент Бикфалви: Эрик воспользуется опцией ФИФА, если позвонят из «Реала»
  • РИА Новости

«Бикфалви нравится жить в России и играть за «Урал». Он не собирается пользоваться правилом ФИФА и приостанавливать контракт. Он сделает это, если мы получим звонок из мадридского «Реала», — цитирует агента «РБ Спорт».

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

В РФС выразили несогласие с решением ФИФА.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, какие финансовые лазейки будут использовать российские клубы после решения ФИФА в отношении отечественных легионеров.

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