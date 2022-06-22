Российский тренер Волков рассказал, почему его дочь-фигуристка будет выступать за Канаду

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Российский тренер по фигурному катанию Александр Волков высказался о том, почему его дочь Алекса будет выступать за сборную Канады.
Российский тренер Волков рассказал, почему его дочь-фигуристка будет выступать за Канаду
  • РИА Новости

«Сейчас ей 13 лет, она может выступать на юниорском Гран-при. Она канадка по рождению, с рождения у неё паспорт, имеет полное право выступать за Канаду. Наша федерация уже всё согласовала, она была не против», — цитирует Волкова «Спорт-Экспресс».

Он заявил, что Алекса родилась в России, но по матери имеет канадское гражданство. Мартин Даженэ, мать девочки, — канадский хореограф. По словам Волкова, его дочь никогда не входила в сборную России, поэтому не будет процедуры смены спортивного гражданства.

Ранее в Госдуме пригрозили санкциями спортсменам, которые хотят сменить гражданство.

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