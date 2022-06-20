Гурцкая: с 2018 года Зобнин провёл три хороших матча

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Известный футбольный менеджер Тимур Гурцкая раскритиковал полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина.
Гурцкая: с 2018 года Зобнин провёл три хороших матча
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Сейчас Зобнина не существует. Для меня Роман остался в 2017—2018 году. С тех пор он провёл хороших только три матча. За последние четыре года не наберётся и десяти хороших матчей Зобнина как лидера команды. Значит, у него где-то слом произошёл», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «У Кузьмича».

Он также заявил, что раньше критиковал Квинси Промеса, но когда он помог команде выиграть Кубок России, то показал свой лучший футбол. По его словам, Зобнин сильно сдулся, и команда не может достучаться до него или найти мотивацию.

В сезоне-2021/22 Зобнин провёл в составе «Спартака» 33 матча, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее Гурцкая высказался о назначении на пост главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

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