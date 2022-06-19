Гурцкая назвал назначение Абаскаля в «Спартак» полной авантюрой

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Известный футбольный менеджер Тимур Гурцкая высказался о назначении на пост главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Гурцкая назвал назначение Абаскаля в «Спартак» полной авантюрой
  • РИА Новости

«Я не буду оригинален, если скажу, что это в чистом виде авантюра. Нельзя такого человека вообще назначать. У нас тяжёлый язык, тяжёлая культура. Сегодня он будет тренировать 17 россиян с другим менталитетом», — заявил Гурцкая в эфире YouTube-канала «У Кузьмича».

Он назвал уровень профессионализма спортивного директора «Спартака» Луки Каттани «очень смешным», поэтому любые его действия по выбору тренера будут выглядеть как «блеф в покере».

10 июня 33-летний испанец был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее Гурцкая назвал беспределом проведение Суперкубка «Зенит» — «Спартак» в Петербурге.

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