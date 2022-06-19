UOL: Роналдо хочет пригласить в «Вальядолид» Марсело и Дани Алвеса

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Президент и главный акционер испанского «Вальядолида», бывший футболист сборной Бразилии Роналдо рассчитывает пополнить ряды своего клуба двумя именитыми игроками.
UOL: Роналдо хочет пригласить в «Вальядолид» Марсело и Дани Алвеса
  • AP

Как сообщает UOL, в «Вальядолид» могут перейти экс-защитник «Реала» Марсело и бывший игрок «Барселоны» Дани Алвес, которые на данный момент являются свободными агентами после истечения контрактов с их прошлыми клубами.

Роналдо хочет подписать Марсело и Алвеса не только для усиления обоймы клуба, но и для повышения его медийности. 

В сезоне-2021/22 «Вальядолид» стал вторым в испанской Сегунде и пробился в Примеру.

Ранее Алвес написал прощальное письмо после ухода из «Барселоны».

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