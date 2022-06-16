Алвес написал прощальное письмо после ухода из «Барселоны»

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Бразильский защитник Дани Алвес опубликовал прощальное послание после объявления об уходе из «Барселоны».

«Дорогие болельщики, вот и пришло время нашего прощания. Более восьми лет моей жизни были посвящены этому клубу, его цветам и этому дому… Надеюсь, те, кто останется здесь, напишут новую историю этого прекрасного клуба, я желаю этого от всего сердца», — написал Алвес в социальных сетях.

Бразилец покинет команду свободным агентом по истечении контракта, который заканчивается 30 июня 2022 года.

Всего за испанский клуб 39-летний футболист провёл 402 матча и забил 22 мяча. В составе «Барселоны» Алвес выиграл 23 трофея, в том числе чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может продолжить карьеру в «Барселоне».

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