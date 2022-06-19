Носов: эта ситуация позволит вернуть наш баскетбол — вырастет новое поколение мальчишек

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Серебряный призёр чемпионатов мира и Европы Виталий Носов считает, что в новом сезоне Единой лиги ВТБ на паркете появится молодёжь, которая раньше не могла выиграть конкуренцию у легионеров.

«Кто выиграет Единую лигу в следующем сезоне, совершенно непонятно. Но мы однозначно увидим мальчиков 17—18 лет. Наконец-то узнаем о них. Потому что раньше молодёжь втыкалась в спины американцев, которые точно лучше. Во-первых, они старше. Во-вторых, их больше. Только на европейском рынке ежегодно порядка 5 тыс. игроков из США, кто не попал в НБА. Можете себе представить? А россиян в разы меньше. Думаю, эта ситуация позволит вернуть наш баскетбол, который ранее был советским. Люди должны играть. Этого жду от ЦСКА, УНИКСа, от всех.

Любой конфликт всегда заканчивается перемирием. И, когда мы получим возможность выступать на чемпионатах Европы и мира, у нас вырастет поколение мальчишек, которое само может решать задачи на площадке, а не смотреть на американцев», — заявил Носов в интервью RT.

Ранее специалист поделился мнением, каким должен быть тренерский штаб баскетбольного ЦСКА. 

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