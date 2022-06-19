Носов уверен, что в новом сезоне Единой лиги ВТБ смогут проявить себя российские тренеры

Серебряный призёр чемпионатов мира и Европы Виталий Носов поделился мнением о том, каким должен быть тренерский штаб баскетбольного ЦСКА

«Верю, что тренерский штаб ЦСКА будет состоять не только из македонца и его помощников, но появятся и российские специалисты. При Итудисе работал только Антон Юдин, а остальные должности занимали иностранцы. Даже физиотерапевты и врачи были из-за рубежа. В Единой лиге уже есть хорошие тенденции. Клубы возглавляют Сергей Карасёв, Евгений Пашутин, Сергей Базаревич. А в прошедшем сезоне было отрезок, когда ни в одной команде не нашлось места российскому тренеру. Это шанс и для наших баскетболистов, и для специалистов стать лучше», — рассказал Носов в интервью RT.

Ранее серебряный призёр чемпионатов мира и Европы поделился мнением о том, как изменится состав ЦСКА в следующем сезоне.