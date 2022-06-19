Носов: баскетбольный ЦСКА точно станет слабее, чем в начале этого года

Серебряный призёр чемпионатов мира и Европы Виталий Носов поделился мнением о том, как изменится состав баскетбольного ЦСКА в следующем сезоне.

«ЦСКА точно станет слабее, чем в начале этого года. У армейцев всегда было право «первой ночи» не только в российском, но и европейском баскетболе. Те условия, которые клуб предлагал, могли повторить только три-четыре команды. Сейчас ситуация изменилась, поскольку лучшие игроки из Европы заточены на то, чтобы выступать в Евролиге», — заявил RT Носов.

При этом специалист отметил, что в новом сезоне шанс проявить себя появится у российских баскетболистов.

«На самом деле тут палка о двух концах. Теперь появляется возможность дать больше игрового времени молодым россиянам. То, чего не было последние десять лет. Никита Курбанов, Семён Антонов, Иван Ухов, входившие в стартовую пятёрку национальной сборной, оставались лишь игроками ротации. Ждали, когда им дадут возможность выйти на площадку. А для того, чтобы стать хорошим баскетболистом, недостаточно находиться в команде, где восемь иностранцев, нужно выступать самому», — добавил серебряный призёр чемпионата мира.

Ранее комментатор Владимир Гомельский поделился мнением, где и как баскетбольным клубам искать усиление в будущем сезоне.