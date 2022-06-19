Гомельский: надо искать баскетболистов путём академий «Реала» или «Барселоны»

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Комментатор Владимир Гомельский поделился мнением, где и как баскетбольным клубам искать усиление в будущем сезоне.

«Возьмём США, где спортсмены учатся в вузах и мечтают попасть в НБА. Обычно после двух лет выступления в студенческой лиге с ними подписывается первый контракт. Чтобы заполучить потенциально сильного игрока, который может раскрыться в будущем, нужно сразу предлагать чуть больше денег, чем НБА. И то не факт, поведётся ли он на зарплату и переедет в Россию», — заявил RT специалист.

Схожая ситуация, по словам Гомельского и с европейской молодёжью.

«В Испании, Италии, Франции, а теперь и Германии клубы заключают контракты с родителями. Причём в них прописываются и система образования, и сумма трансфера, если молодой человек захочет покинуть команду. Поэтому найти в Европе юного, подающего надежды и незадрафтованного баскетболиста достаточно сложно», — объяснил комментатор.

Поэтому Гомельский советует клубам идти путём баскетбольных академий.

«Лучше идти путём академий мадридского «Реала», «Барселоны». Разглядывать таланты до того, как они засверкают, приглашать в Москву, давать им образование — не только баскетбольное, но и общее. И таким образом обеспечить себя сверхталантливой порослью. Думаю, если идти этим путём, то заниматься поиском ребят надо внутри СНГ», — уверен Гомельский.

Ранее пресс-служба армейцев сообщила об уходе шведского форварда Юнаса Йеребко и защитника Аллерика Фримэна.

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