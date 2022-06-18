В ЦСКА объявили об уходе Йеребко и Фримэна

Пресс-служба баскетбольного ЦСКА сообщила об уходе шведского форварда Йонаса Йеребко и защитника Аллерика Фримэна.

Как сообщается на сайте клуба, игроки покинули армейцев по истечении срока контракта.

35-летний швед с 2019 по 2021 год играл за подмосковные «Химки». В 2022-м перешёл к красно-синим. Баскетболист провёл за ЦСКА 16 матчей при средних показателях 5,6 очка и 3,0 подбора.

Фримэн пополнил ряды армейцев в январе 2022 года и провёл за московский клуб 14 матчей при среднем показателе 6,3 очка.

Ранее сообщалось, что Эмиль Райкович назначен новым главным тренером баскетбольного ЦСКА.