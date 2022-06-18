В ЦСКА объявили об уходе Йеребко и Фримэна

Короткая ссылка
Пресс-служба баскетбольного ЦСКА сообщила об уходе шведского форварда Йонаса Йеребко и защитника Аллерика Фримэна.
В ЦСКА объявили об уходе Йеребко и Фримэна
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте клуба, игроки покинули армейцев по истечении срока контракта.

35-летний швед с 2019 по 2021 год играл за подмосковные «Химки». В 2022-м перешёл к красно-синим. Баскетболист провёл за ЦСКА 16 матчей при средних показателях 5,6 очка и 3,0 подбора.

Фримэн пополнил ряды армейцев в январе 2022 года и провёл за московский клуб 14 матчей при среднем показателе 6,3 очка.

Ранее сообщалось, что Эмиль Райкович назначен новым главным тренером баскетбольного ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить