Райкович назначен новым тренером ПБК ЦСКА

Эмиль Райкович назначен новым главным тренером баскетбольного ЦСКА.

«Это большая честь, но в то же время и большая ответственность — быть главным тренером такого славного клуба с великой историей, как ЦСКА. Очень горжусь приглашением и ценю доверие руководства», — приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.

Он заявил, что вместе с командой будет работать с большой самоотдачей и постарается, чтобы игроки показывали зрелищный и современный баскетбол. По его словам, он будет сосредоточен на победе в каждом матче и на раскрытии потенциала игроков.

В сезоне-2018/19 Райкович был признан лучшим тренером Единой лиги ВТБ. Минувший сезон македонский специалист начинал в «Автодоре», и до отъезда тренера домой в марте саратовская команда шла в группе лидеров.

Райкович пришёл на место Димитриса Итудиса, который покинул команду по окончании сезона-2021/22. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал Единую лигу ВТБ и дважды становился чемпионом Евролиги.

Ранее президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин назвал причины расставания с Итудисом.