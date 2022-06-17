Райкович назначен новым тренером ПБК ЦСКА

Короткая ссылка
Эмиль Райкович назначен новым главным тренером баскетбольного ЦСКА.
Райкович назначен новым тренером ПБК ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Это большая честь, но в то же время и большая ответственность — быть главным тренером такого славного клуба с великой историей, как ЦСКА. Очень горжусь приглашением и ценю доверие руководства», — приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.

Он заявил, что вместе с командой будет работать с большой самоотдачей и постарается, чтобы игроки показывали зрелищный и современный баскетбол. По его словам, он будет сосредоточен на победе в каждом матче и на раскрытии потенциала игроков.

В сезоне-2018/19 Райкович был признан лучшим тренером Единой лиги ВТБ. Минувший сезон македонский специалист начинал в «Автодоре», и до отъезда тренера домой в марте саратовская команда шла в группе лидеров.

Райкович пришёл на место Димитриса Итудиса, который покинул команду по окончании сезона-2021/22. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал Единую лигу ВТБ и дважды становился чемпионом Евролиги.

Ранее президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин назвал причины расставания с Итудисом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить