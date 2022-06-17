Карасёв поддержал возможное повышение зарплат арбитров РПЛ

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Арбитр ФИФА Сергей Карасёв прокомментировал информацию о возможном увеличении зарплат судей в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Карасёв поддержал возможное повышение зарплат арбитров РПЛ
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«Все эти годы мы были предоставлены сами себе: сами лечились, сами искали докторов, сами оплачивали это всё. А зарплату не повышали уже давно — с 2003 года. Считаю, нас не очень-то и много. То есть это элита судейского корпуса России — зарплаты должны были рано или поздно повыситься, чтобы мы обеспечивали себе нормальное существование», — приводит слова Карасёва Sport24.

Он отметил, что в последние два года в РПЛ основательно занялись судейскими вопросами. По его словам, год назад начались разговоры о необходимости сделать медицинскую страховку для арбитров и организовать специальный фонд.

«До этого если судья получал травму, то сам оплачивал восстановление, реабилитацию, операции. Сейчас это изменится, и я этому очень рад», — добавил Карасёв.

Сообщалось, что Российский футбольный союз собирается увеличить доходы арбитров почти вдвое. Зарплата будет увеличиваться в зависимости от сложности матча.

Ранее Карасёв рассказал о финансовой стороне решения УЕФА не назначать российских судей на международные матчи.

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