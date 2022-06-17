ФИФА объявила города, в которых пройдут матчи ЧМ-2026 по футболу

Короткая ссылка
Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила города, в которых пройдёт следующий чемпионат мира.
ФИФА объявила города, в которых пройдут матчи ЧМ-2026 по футболу
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

В 2026 году лучшие сборные сыграют в США, Канаде и Мексике. Матчи турнира примут 16 городов, об этом ФИФА сообщила в Twitter.

ЧМ-2026 станет первым чемпионатом мира по футболу, в котором сыграют 48 команд.

Напомним, что ФИФА собирается внедрить систему автоматического обнаружения офсайда к ЧМ-2022.

Также Международный совет футбольных ассоциаций 13 июня принял решение утвердить на постоянной основе правило пяти замен в одном матче.

Чемпионат мира 2022 года по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о национальной команде Аргентины.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить