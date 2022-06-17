ФИФА объявила города, в которых пройдут матчи ЧМ-2026 по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила города, в которых пройдёт следующий чемпионат мира.

В 2026 году лучшие сборные сыграют в США, Канаде и Мексике. Матчи турнира примут 16 городов, об этом ФИФА сообщила в Twitter.

ЧМ-2026 станет первым чемпионатом мира по футболу, в котором сыграют 48 команд.

Напомним, что ФИФА собирается внедрить систему автоматического обнаружения офсайда к ЧМ-2022.

Также Международный совет футбольных ассоциаций 13 июня принял решение утвердить на постоянной основе правило пяти замен в одном матче.

Чемпионат мира 2022 года по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о национальной команде Аргентины.