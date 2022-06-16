Модрич считает сборную Аргентины главным фаворитом ЧМ-2022 в Катаре

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Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о национальной команде Аргентины.
Модрич считает сборную Аргентины главным фаворитом ЧМ-2022 в Катаре
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Они сильнее, чем несколько лет назад, более сплочены. С Месси они всегда являются одними из фаворитов на победу в чемпионате мира», — заявил Модрич.

Напомним, что сборная Аргентины выиграла Кубок Америки 2021 года. Команда также обыграла Италию в Финалиссиме (3:0).

Чемпионат мира 2022 года по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Модрич назвал Марсело легендой футбола.

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