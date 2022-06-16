Модрич назвал Марсело легендой футбола

Полузащитник «Реала» Лука Модрич отреагировал на новость об уходе Марсело из королевского клуба.

«Брат, для меня было честью играть и побеждать рядом с тобой. Спасибо за всё, что ты сделал для меня с тех пор, как я приехал в Мадрид. Ты легенда футбола и «Реала». Я буду по тебе скучать. Желаю тебе всего наилучшего», — написал Модрич в соцсетях.

Марсело присоединился к мадридскому клубу в 2007 году. Он провёл за «Реал» 545 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 103 результативные передачи. В составе королевского клуба бразилец шесть раз выиграл чемпионат Испании и пять раз — Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Марсело может продолжить карьеру в Турции.