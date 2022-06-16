Медведев: очень рад, что смог обыграть Ивашко дважды подряд

Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над Ильёй Ивашко на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Халле.

«Я очень рад, что дважды подряд сумел пройти тяжелый тест в виде матчей с Ильей. Сегодня мне было непросто, это был сложный матч. Думаю, что Илья может играть даже лучше», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он назвал Ивашко классным игроком. По словам Медведева, он знает белоруса с ранних лет. Ранее российский теннисист встречался с ним ещё на турнирах из серии «Челленджер».

«Илья знает, как играть в теннис, он умеет действовать на траве. Он уже обыгрывал меня», — добавил он.

Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Халле. Он обыграл Ивашко со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Россиянин 10 июня победил белоруса в Хертогенбосе.

Следующим соперником Медведева станет Роберто Баутиста-Агуто (Испания).

Призовой фонд турнира в Халле составляет порядка €2,1 миллиона.

Ранее Тарпищев прокомментировал выход Хачанова в четвертьфинал теннисного турнира в Галле.