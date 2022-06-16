Медведев: очень рад, что смог обыграть Ивашко дважды подряд

Короткая ссылка
Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над Ильёй Ивашко на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Халле.
Медведев: очень рад, что смог обыграть Ивашко дважды подряд
  • AFP
  • © Carmen JASPERSEN

«Я очень рад, что дважды подряд сумел пройти тяжелый тест в виде матчей с Ильей. Сегодня мне было непросто, это был сложный матч. Думаю, что Илья может играть даже лучше», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он назвал Ивашко классным игроком. По словам Медведева, он знает белоруса с ранних лет. Ранее российский теннисист встречался с ним ещё на турнирах из серии «Челленджер».

«Илья знает, как играть в теннис, он умеет действовать на траве. Он уже обыгрывал меня», — добавил он.

Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Халле. Он обыграл Ивашко со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Россиянин 10 июня победил белоруса в Хертогенбосе.

Следующим соперником Медведева станет Роберто Баутиста-Агуто (Испания).

Призовой фонд турнира в Халле составляет порядка €2,1 миллиона.

Ранее Тарпищев прокомментировал выход Хачанова в четвертьфинал теннисного турнира в Галле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить