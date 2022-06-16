Тарпищев прокомментировал выход Хачанова в четвертьфинал теннисного турнира в Галле
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«Карен по силе обыграл своего соперника. Подавал хорошо, что очень важно на траве. Поэтому в победе Хачанова ничего удивительного нет. Но турнир есть турнир. Я уже подчёркивал, что это не главное соревнование. В начале игры все играют хорошо, когда свежие. Не было опасений, что Хачанов мог отдать первый сет», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».
По его мнению, если Хачанов будет держать подачу, то сможет пройти в полуфинал турнира.
Напомним, что встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу россиянина.
Хачанов сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из десяти. Серб допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.
В четвертьфинале россиянин встретится с победителем противостояния Николоз Басилашвили (Грузия) — Оскар Отте (Германия).
Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё возвращение на первую строчку рейтинга ATP.