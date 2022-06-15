Медведев прокомментировал своё возвращение на первую строчку рейтинга ATP

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, что думает о своём возвращении на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«С одной стороны, становится легче, не приходится считать очки, которых не хватает, чтобы стать номером один. Хочется всё время выигрывать, чтобы оставаться первым как можно дольше», — приводит слова Медведева Tennis TV.

Он также отметил, что нахождение на высшей строчке добавляет дополнительное давление. По его словам, первый номер не обязан выигрывать все матчи, но он постарается одержать как можно больше побед.

Ранее президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Медведева над Давидом Гоффеном в первом круге в Галле.