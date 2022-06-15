Тарпищев оценил победу Медведева над Гоффеном в первом круге теннисного турнира в Галле

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над Давидом Гоффеном в первом круге в Галле.

«Они оба не травяные игроки, поэтому играли практически как на земле. Такого интереса не было в принципе, потому что сейчас турниры не основные, подготовительные», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Он также считает, что Медведеву нужно наигрываться и данный турнир для спортсмена не особо показательный. По его словам, у Даниила неплохая сетка на турнире и нет игроков, которые могут доставить серьёзные проблемы.

Встреча первого круга завершилась со счётом 6:3, 6:2. Игра продолжалась 1 час 6 минут.

Медведев допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Гоффен не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух и допустил две двойные ошибки.

Во втором раунде российский теннисист встретится с белорусом Ильёй Ивашко.

Ранее Тарпищев прокомментировал подписание контракта Зелимхана Бакаева с «Зенитом».