Тарпищев оценил выход Медведева в четвертьфинал турнира в Галле

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над белорусом Ильёй Ивашко.
Тарпищев оценил выход Медведева в четвертьфинал турнира в Галле
  • AFP
  • © Carmen JASPERSEN

«Турнир в Галле рядовой. Молодец, что выиграл. Сейчас идёт подготовительный период к главным соревнованиям. Если Даня проиграет, то трагедии никакой нет. Выиграл — хорошо: набирает очки и немного отрывается от других. Нормальный рабочий процесс», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, что матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу россиянина. Встреча продолжалась один час 36 минут.

В четвертьфинале Медведев встретится с победителем пары Таллон Грикспор (Нидерланды) — Роберто Баутиста-Агуто (Испания).

Ранее Тарпищев прокомментировал выход Хачанова в четвертьфинал теннисного турнира в Галле.

 

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