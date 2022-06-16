Тарпищев оценил выход Медведева в четвертьфинал турнира в Галле

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над белорусом Ильёй Ивашко.

«Турнир в Галле рядовой. Молодец, что выиграл. Сейчас идёт подготовительный период к главным соревнованиям. Если Даня проиграет, то трагедии никакой нет. Выиграл — хорошо: набирает очки и немного отрывается от других. Нормальный рабочий процесс», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, что матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу россиянина. Встреча продолжалась один час 36 минут.

В четвертьфинале Медведев встретится с победителем пары Таллон Грикспор (Нидерланды) — Роберто Баутиста-Агуто (Испания).

Ранее Тарпищев прокомментировал выход Хачанова в четвертьфинал теннисного турнира в Галле.