Тренер сборной России: Габдуллин не стал бы главой Союза ММА, если бы не Емельяненко

Старший тренер клуба «Ермак» Георгий Емельянов высказался о выборах на пост президента Союза ММА России.

«Необходимо понимать, что для самого Фёдора эта ситуация крайне непростая, ведь Радмир — его ставленник. Если бы не он, тот бы не стал президентом Союза ММА. Ведь изначально за Габдуллина не проголосовал ни один человек, и только когда Емельяненко лично попросил доверить ему этот пост, кандидатура была поддержана», — заявил Емельянов в беседе с RT.

Ранее Емельянов заявил, что с 2019 года не получал зарплату от Союза ММА России.