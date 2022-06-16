Тренер сборной России: Габдуллин не стал бы главой Союза ММА, если бы не Емельяненко

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Старший тренер клуба «Ермак» Георгий Емельянов высказался о выборах на пост президента Союза ММА России.
Тренер сборной России: Габдуллин не стал бы главой Союза ММА, если бы не Емельяненко
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Необходимо понимать, что для самого Фёдора эта ситуация крайне непростая, ведь Радмир — его ставленник. Если бы не он, тот бы не стал президентом Союза ММА. Ведь изначально за Габдуллина не проголосовал ни один человек, и только когда Емельяненко лично попросил доверить ему этот пост, кандидатура была поддержана», — заявил Емельянов в беседе с RT.

Ранее Емельянов заявил, что с 2019 года не получал зарплату от Союза ММА России.

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