Емельянов заявил, что с 2019 года не получал зарплату от Союза ММА России

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Старший тренер клуба «Ермак» Георгий Емельянов поделился впечатлениями от работы Радмира Габдуллина на посту президента Союза ММА России.
Емельянов заявил, что с 2019 года не получал зарплату от Союза ММА России
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«В омской федерации я работаю уже почти восемь лет, но более тесно соприкасаться с союзом начал в последние три года, когда стал старшим тренером юношеской сборной России. За всё это время ни разу не получал зарплату. И такое происходит не только со мной, но и с моими коллегами тоже. В частности, с Терентьевым, который с 2012 года занимает аналогичный пост во взрослой команде. Когда у руля был Фёдор Владимирович, тренерам выплачивали зарплату», — завил Емельянов RT.

Ранее Емельянов раскритиковал работу Габдуллина на посту президента Союза ММА России.

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