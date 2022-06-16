Емельянов заявил, что с 2019 года не получал зарплату от Союза ММА России
- Gettyimages.ru
- © janiecbros
«В омской федерации я работаю уже почти восемь лет, но более тесно соприкасаться с союзом начал в последние три года, когда стал старшим тренером юношеской сборной России. За всё это время ни разу не получал зарплату. И такое происходит не только со мной, но и с моими коллегами тоже. В частности, с Терентьевым, который с 2012 года занимает аналогичный пост во взрослой команде. Когда у руля был Фёдор Владимирович, тренерам выплачивали зарплату», — завил Емельянов RT.
Ранее Емельянов раскритиковал работу Габдуллина на посту президента Союза ММА России.