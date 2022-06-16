Емельянов раскритиковал работу Габдуллина на посту президента Союза ММА России

Старший тренер клуба «Ермак» Георгий Емельянов оценил работу Радмира Габдуллина на посту президента Союза ММА России.

«В 2022 году прошло четыре крупных турнира: два первенства страны среди юношей, одно — среди юниоров, а также чемпионат России среди взрослых в Астрахани. Габдуллин появился лишь на последнем из них, да и то лишь на церемонии открытия и финалах. На всех остальных стартах ни одного человека из офиса союза не присутствовало. Считаю, что это показатель работы. Если человек возглавляет федерацию, болеет за своё дело, то он должен посещать такие соревнования. Ведь именно на них формируются составы сборных», — заявил Емельянов RT.

По его словам, отсутствие Габдуллина на турнирах не сказалось на организации соревнований.

«Нет, всё было на уровне. Приехал Радмир или не нет — не имеет большого значения. Процесс уже отлажен, никакого бардака нет. Судейский корпус контактирует с организаторами, тренерским составом. Причём на прошедших соревнованиях присутствовали все старшие наставники национальной команды во главе с Геннадием Капшаем. Также были Шамиль Алибатыров, Терентьев. По сути, на их авторитете всё и держится», — сказал старший тренер юниорской сборной России.

Ранее тренер «Ермака» предположил, почему Емельяненко участвовал в выборах главы Союза ММА.