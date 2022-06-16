Тренер «Ермака» предположил, почему Емельяненко участвовал в выборах главы Союза ММА
- РИА Новости
«Мы очень плотно общаемся с главой омской федерации Андреем Терентьевым. Знал, что сам Емельяненко выдвигал его кандидатуру на пост президента союза, но не думал, что в последний момент может произойти такая рокировка», — заявил Емельянов в беседе с RT.
Он предположил, почему Емельяненко решил участвовать в выборах.
«Насколько мне известно, большинство региональных организаций просили Фёдора возглавить Союз. Возможно, замена объясняется этим. Но не исключаю, что на местные федерации оказывалось определённое давление сверху. В последние дни ходят такие слухи», — сказал Емельянов.
Ранее Емельяненко прокомментировал своё назначение на пост президента Союза MMA России.