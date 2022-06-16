МИД: возможность выхода России из ВТО не обсуждается

Возможность выхода России из ВТО не обсуждается, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.

«Не обсуждается. Мы не пойдём на эти шаги, потому что как бы сложно ни было в ВТО, мы вступили в организацию осознанно на основе тех выгод, на которые рассчитывали и получали. Хлопать дверью не собираемся», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития России разрабатывает предложения по оценке на предмет соответствия правилам и принципам ВТО мер, которые страны — члены организации приняли против России в нынешнем году.

Также ведомство занимается актуализацией стратегии участия России в организации.

До этого президент России Владимир Путин поручил проанализировать принятые странами ВТО антироссийские меры и актуализировать стратегию участия России в этой организации.