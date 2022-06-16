МИД: возможность выхода России из ВТО не обсуждается

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Возможность выхода России из ВТО не обсуждается, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.
МИД: возможность выхода России из ВТО не обсуждается
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Не обсуждается. Мы не пойдём на эти шаги, потому что как бы сложно ни было в ВТО, мы вступили в организацию осознанно на основе тех выгод, на которые рассчитывали и получали. Хлопать дверью не собираемся», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития России разрабатывает предложения по оценке на предмет соответствия правилам и принципам ВТО мер, которые страны — члены организации приняли против России в нынешнем году.

Также ведомство занимается актуализацией стратегии участия России в организации.

До этого президент России Владимир Путин поручил проанализировать принятые странами ВТО антироссийские меры и актуализировать стратегию участия России в этой организации.

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