Минэкономразвития разрабатывает предложения по актуализации стратегии участия России в ВТО

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Минэкономразвития России разрабатывает предложения по оценке на предмет соответствия правилам и принципам ВТО мер, которые страны — члены организации приняли против России в нынешнем году. Также ведомство занимается актуализацией стратегии участия России в организации.
Минэкономразвития разрабатывает предложения по актуализации стратегии участия России в ВТО
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«По поручению правительства данную работу ведёт Минэкономразвития. В настоящее время соответствующие предложения проходят межведомственную проработку», — указали в ведомстве, отвечая на соответствующие вопросы.

В пресс-службе министерства добавили, что результаты данной работы будут представлены в установленный срок.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проанализировать принятые странами ВТО антироссийские меры и актуализировать стратегию участия России в этой организации.

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