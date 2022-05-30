Минэкономразвития разрабатывает предложения по актуализации стратегии участия России в ВТО
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«По поручению правительства данную работу ведёт Минэкономразвития. В настоящее время соответствующие предложения проходят межведомственную проработку», — указали в ведомстве, отвечая на соответствующие вопросы.
В пресс-службе министерства добавили, что результаты данной работы будут представлены в установленный срок.
Ранее президент России Владимир Путин поручил проанализировать принятые странами ВТО антироссийские меры и актуализировать стратегию участия России в этой организации.