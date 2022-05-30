Минэкономразвития разрабатывает предложения по актуализации стратегии участия России в ВТО

Минэкономразвития России разрабатывает предложения по оценке на предмет соответствия правилам и принципам ВТО мер, которые страны — члены организации приняли против России в нынешнем году. Также ведомство занимается актуализацией стратегии участия России в организации.

РИА Новости