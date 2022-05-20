Путин поручил проанализировать принятые странами ВТО меры против России

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Президент России Владимир Путин поручил проанализировать принятые странами Всемирной торговой организации (ВТО) антироссийские меры и актуализировать стратегию участия России в этой организации.
Путин поручил проанализировать принятые странами ВТО меры против России
  • globallookpress.com
  • © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

«Провести комплексную оценку принятых в 2022 году государствами — членами Всемирной торговой организации мер по ограничению торговли с Российской Федерацией на предмет их соответствия правилам и принципам этой организации», — говорится в поручении правительству на сайте Кремля.

Также кабмину поручено представить предложения по обжалованию Россией таких мер в рамках организации и «по актуализации стратегии участия» России в ВТО.

Ранее Путин поручил правительству подготовить до 1 июля 2022 года обновлённую стратегию действий России в ВТО в связи с санкционным давлением.

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