Гаджиев: хотелось, чтобы Березуцкие всё равно оставались в ЦСКА и продолжали развиваться

Российский тренер Гаджи Гаджиев оценил работу Алексея и Василия Березуцких в московском ЦСКА.

«Не стал бы говорить, что Федотов является однозначно лучшим тренером России, но точно один из них. Он это доказал работой в «Оренбурге» и «Сочи». Поэтому выбор ЦСКА на Федотова пал не случайно, он достаточно оправдан. При этом грустно, когда из команды уходят свои воспитанники, отдавшие клубу столько лет. Хотелось, чтобы братья Березуцкие всё равно оставались в клубе, команде и продолжали «служить» им, развиваясь дальше. Но такова жизнь футбольного тренера: не бывает всегда белой полосы, рано или поздно всё равно случаются спады, которые могут привести и к увольнению. Всегда хочется поддерживать молодых тренеров в начале их пути — российскому футболу нужны молодые квалифицированные специалисты, и мне кажется, что братья могут такими стать. Редко кому удаётся выстрелить в первый же свой сезон», — заявил Гаджиев в интервью RT.

Ранее бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился мнением об уходе Алексея и Василия Березуцких из столичного клуба.