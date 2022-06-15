Колыванов допустил, что со временем Березуцкие смогут вернуться в ЦСКА

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Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился мнением об уходе Алексея и Василия Березуцких из столичного клуба.
Колыванов допустил, что со временем Березуцкие смогут вернуться в ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Думаю, братья Березуцкие ещё недостаточно опытны, но я бы дал им ещё поработать. Дело в том, что Федотов провёл шикарный сезон в «Сочи», создал хороший коллектив, который в этом сезоне выиграл серебро», — цитирует Колыванова «Газета.Ru».

По его мнению, работа в «Сочи» и в ЦСКА — абсолютно разные вещи, так как в армейском клубе присутствует огромное давление со стороны болельщиков и журналистов. Он также подчеркнул, что от московского клуба всегда требуют результатов.

«Хочется пожелать Федотову удачи. Березуцкие пусть растут, попробуют себя в другой команде. Может, со временем они опять смогут вернуться в ЦСКА», — заключил Колыванов.

15 июня было объявлено об уходе из ЦСКА Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера команды Владимира Федотова.

По итогам сезона-2021/22 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 50 очков.

Ранее российский специалист Александр Тарханов отреагировал на уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА.

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