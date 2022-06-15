Тарханов отреагировал на уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА

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Российский специалист Александр Тарханов поделился мнением об уходе Алексея и Василия Березуцких из столичного клуба.
Тарханов отреагировал на уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Что касается братьев Березуцких, то это был один из первых их опытов работы в большом клубе. Да, они могут пойти набираться опыта к Леониду Слуцкому в «Рубин». Но, как я слышал, они больше желают попробовать свои силы в Европе», — приводит слова Тарханова Sport24.

15 июня было объявлено об уходе из ЦСКА Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера команды Владимира Федотова.

По итогам сезона-2021/22 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 50 очков.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об уходе Алексея и Василия Березуцких из столичного клуба.

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