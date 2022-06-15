Гончаренко: сожалею, что Березуцкие покинули ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об уходе Алексея и Василия Березуцких из столичного клуба.

«Сожалею, что братья ушли. Знаю хорошо Алексея и Василия. Это порядочные и профессиональные люди. Они знают, что делают. Мне хотелось, чтобы они и следующий сезон отработали», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Он также пожелал Березуцким, чтобы они выросли в хороших тренеров. По его мнению, в дальнейшем им нужно работать по отдельности, так как оба — сильные личности.

«Поэтому я и позвал Василия в «Краснодар», чтобы им по отдельности было легче», — заключил Гончаренко.

15 июня было объявлено об уходе из ЦСКА Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера команды Владимира Федотова.

По итогам сезона-2021/22 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 50 очков.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на назначение Федотова на пост главного тренера армейского клуба.