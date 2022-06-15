Ветеран ЦСКА Пономарёв считает, что Федотова нельзя рассматривать как выдающегося тренера

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на назначение Владимира Федотова на пост главного тренера армейского клуба.

«Армейцы клюнули на то, что он занял второе место, и думают, что он справится. В ЦСКА игроки более авторитетные, чем те, с кем он работал до этого. Конечно, он заслужил своё назначение, но пока его нельзя рассматривать как выдающегося тренера. Он здорово рискует, но делает это за большие деньги», — приводит слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».

15 июня было объявлено об уходе из ЦСКА Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера команды Владимира Федотова.

Российский специалист работал в «Сочи» с 2020 года. Под его руководством сочинская команда завоевала серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал назначение Федотова на пост главного тренера армейской команды.