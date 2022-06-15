Ветеран ЦСКА Пономарёв считает, что Федотова нельзя рассматривать как выдающегося тренера

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на назначение Владимира Федотова на пост главного тренера армейского клуба.
Ветеран ЦСКА Пономарёв считает, что Федотова нельзя рассматривать как выдающегося тренера
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Армейцы клюнули на то, что он занял второе место, и думают, что он справится. В ЦСКА игроки более авторитетные, чем те, с кем он работал до этого. Конечно, он заслужил своё назначение, но пока его нельзя рассматривать как выдающегося тренера. Он здорово рискует, но делает это за большие деньги», — приводит слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».

15 июня было объявлено об уходе из ЦСКА Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера команды Владимира Федотова.

Российский специалист работал в «Сочи» с 2020 года. Под его руководством сочинская команда завоевала серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал назначение Федотова на пост главного тренера армейской команды.

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