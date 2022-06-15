Бабаев: двери ЦСКА всегда открыты для братьев Березуцких

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера московского клуба и его тренерского штаба.

«Алексей не побоялся взять ответственность в непростой момент. Двери нашего клуба всегда открыты для братьев в любом качестве!» — цитирует Бабаева сайт ЦСКА.

Напомним, что помощники специалиста Василий Березуцкий и Григорий Бабаян также завершили свою работу в тренерском штабе.

По итогам сезона-2021/22 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 50 очков.

Ранее Алексей Березуцкий прокомментировал уход с поста главного тренера ЦСКА.