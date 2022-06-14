Тарпищев — о допуске россиян на US Open: решение руководства чемпионата вызывает уважение

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить россиян до US Open — 2022.
Тарпищев — о допуске россиян на US Open: решение руководства чемпионата вызывает уважение
  • РИА Новости

«Это правильное решение. На этот раз разум восторжествовал, спорт вне политики и должен быть. Вызывает уважение это решение», — цитирует Тарпищева ТАСС.

USTA не последовала примеру Уимблдона из-за возможных санкций со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Уимблдонский турнир начнётся 27 июня. Российские и белорусские теннисисты не допущены к соревнованиям. ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и Международная федерация тенниса.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала ситуацию с допуском российских теннисистов на международные турниры.

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